Рекомендумые виллыСмотреть все
№ 5742
700 м2 7 150 м1 500 000 €
3 000 000€
№ 2222
200 м2 4 800 м650 000 €
850 000€
№ 6288
300 м2 5 9000 м1 480 000 €
№ 4495
300 м2 5 250 м1 560 000 €
Премиум недвижимость в Греции
Шикарная вилла на берегу лазурного моря или премиальный городской пентхаус? Поможем приобрести недвижимость вашей мечты!
Постоянно дополняем базу интересными объектами в лучших регионах. Предоставляем высший уровень сервиса и решение любых ваших вопросов. Индвидуальный консультант Aktis Estate будет с вами на каждом шагу покупки.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кроме стандартных описаний и фото, постоянно пополняем объекты снимками с воздуха, видео и панорамами 360 градусов
ПОИСК ВИЛЛ ПО ЗАПРОСУ
Сделаем ваш поиск эффективным. Найдём виллу по вашему индивидуальному запросу, даже если такого объекта ещё нет в нашем каталоге
ВЕСЬ ЦИКЛ СДЕЛКИ
Организуем сделку полностью, от поиска и показа до покупки. Проверяем все документы, следим за сделкой до её успешного закрытия
УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Организуем инвдивидуальный дизайн, реновацию, меблировку. Занимаемся бухгалтерией и счетами. Берём виллы в управление для сдачи в аренду
Коллекции недвижимостиСмотреть все
Выберите свой стильСмотреть все
Сделайте поиск проще
Ответьте на несколько вопросов и мы найдем для вас лучшие варианты