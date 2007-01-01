Шикарная вилла на берегу лазурного моря или премиальный городской пентхаус? Поможем приобрести недвижимость вашей мечты!

Постоянно дополняем базу интересными объектами в лучших регионах. Предоставляем высший уровень сервиса и решение любых ваших вопросов. Индвидуальный консультант Aktis Estate будет с вами на каждом шагу покупки.