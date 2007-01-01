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Рекомендумые виллы

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№ 5742
Вилла | Вурвуру, Халкидики, Ситония
700 м2 7 150 м
1 500 000 €
3 000 000€
№ 2222
Вилла | Калифея, Халкидики, Кассандра
200 м2 4 800 м
650 000 €
850 000€
№ 6288
Вилла | Панорама, Салоники, Восточные Салоники
300 м2 5 9000 м
1 480 000 €
№ 4495
Вилла | Метаморфоси, Халкидики, Ситония
300 м2 5 250 м
1 560 000 €

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